Почему нельзя есть цитрусовые на ночь?

Собственно говоря, на ночь вообще есть нельзя. Это плохая привычка, которая приводит к накоплению лишнего веса и к проблемам с пищеварительным трактом. При этом совершенно неважно, обычные это продукты, или тот же лимон или апельсин. После захода солнца организм человека готовится ко сну. В нем снижается активность обменных процессов, а поэтому съеденная на ночь пища просто не сможет перевариться. Возникнет брожение, распирание, и тяжесть в желудке. В результате человек не сможет выспаться, и будет утром чувствовать себя разбитым и уставшим.

Зная об этом, многие люди пытаются утолять чувство голода цитрусовыми, считая, что съеденные на ночь, они нисколько не навредят организму. Потом они удивляются, что утром в их желудке появляются боли и рези. А причина их возникновения банально просто, и кроется в съеденных на ночь лимонах и апельсинах. Вы спросите, а причем здесь цитрусовые, ведь по заверению врачей – диетологов, они невероятно полезны.

С этим, конечно же, трудно спорить. Те же лимоны, мандарины и апельсины содержат массу полезных веществ. Это, например, тот же витамин С, клетчатка, микроэлементы, которые тонизируют организм, и оказывают благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Однако, чтобы получить положительный эффект от потребления цитрусовых, нужно знать, в какое время их можно есть.

Начнем с того, что все цитрусовые обладают диуретическим эффектом. Съеденные на ночь, они просто не дадут вам выспаться, так как заставят всю ночь бегать в туалет. Но это лишь полбеды. Если поесть их на голодный желудок, то его кислотность многократно увеличится, а это прямой путь к гастриту. Вот по этой причине и возникают утренние боли и рези в желудке. Ну, а в ночное время, при плохом переваривании пищи, риск возникновения гастрита многократно возрастает.

Понятно, что голод ничуть не лучше съеденных на ночь цитрусовых. Пустой желудок также подвергается воздействию соляной кислоты, которая разъедает его стенки. Чтобы этого не происходило, нужно питаться рационально. Необходимо есть понемногу, но чаще. При этом желательно заранее определиться с рационом, включив в его состав больше овощей и фруктов, продуктов, богатых витаминами и минералами, а также содержащих клетчатку. От жирного и кислого, во время ужина, лучше отказаться. Впрочем, можно позволить себе съесть на ночь небольшой апельсин, но только вместе с овсяной кашей, которая защитит желудок от раздражения.